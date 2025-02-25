Кэмерон Диаз впервые появилась на публике с годовалым сыном

Кэмерон Диаз впервые показала своего годовалого сына Кардинала на публике. 52-летняя актриса прогулялась с ним по улице в Санта-Барбаре. В этот момент знаменитость подловили папарацци.
Звезда фильма «Маска» вышла на прогулку в черных брюках, футболке в тон и белой рубашке. Она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Диаз также надела черную шляпу и очки со светлыми линзами.
Актриса держала своего ребенка на руках. Кардинал был одет в светлые штаны с детским принтом и кофточку в тон. Лицо наследника звезды фотографы скрыли.
Напомним, Кэмерон Диаз десять лет счастлива в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом. Пара также воспитывает пятилетнюю дочь Рэддикс. В марте прошлого года супруги сообщили, что стали родителями во второй раз.
«Мы счастливы и рады сообщить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он очень милый. Мы чувствуем себя такими счастливыми и благодарными. Передаем вам много любви от нашей семьи», — писали тогда звезды в соцсетях.
В этом году Кэмерон Диаз впервые за пять лет посетила светскую премьеру фильма. Она презентовала картину «Снова в деле», в которой сыграла вместе с Джейми Фоксом.
Кинолента стала первой в творческой биографии Диаз после десятилетнего перерыва. Последний фильм с ее участием — «Другая женщина» — вышел в 2014 году. Звезда признавалась, что решила сделать паузу в карьере из-за семьи. Однако именно муж предложил актрисе вернуться в кинематограф и продолжить заниматься любимым делом.