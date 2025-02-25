Кэмерон Диаз впервые появилась на публике с годовалым сыном

«Мы счастливы и рады сообщить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он очень милый. Мы чувствуем себя такими счастливыми и благодарными. Передаем вам много любви от нашей семьи», — писали тогда звезды в соцсетях.