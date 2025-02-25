Британскому музыканту, получившему известность как соло-гитарист The Beatles, Джорджу Харрисону 25 февраля могло бы исполниться 82 года. Он скончался в 2001-м от рака в возрасте 58 лет. Любопытно, что Джордж повлиял не только на музыку, но и кино. В 1979 году Харрисон основал студию HandMade Films, благодаря которой появились культовые фильмы «Жизнь Брайана по Монти Пайтон» и «Карты, деньги, два ствола».
The Beatles тесно связаны с кинематографом и до сих пор вдохновляют режиссеров. Британский постановщик Сэм Мендес, например, работает над серией фильмов — по одному о каждом из битлов. В день рождения Джорджа Харрисона вспомним картины, посвященные легендарной четверке.
1. «Глава 27» (2007)
История об убийце Джона Леннона — человека, чья одержимость 8 декабря 1980 года привела к трагическим событиям. Джаред Лето, набравший для роли 30 килограммов, перевоплотился в Марка Чепмена — фаната, потерявшего связь с реальностью. Он блуждает по Нью-Йорку, поджидая Леннона (Марк Линдсэй Чэпман) у дома, в котором он живет.
Чепмен бесконечно перечитывает «Над пропастью во ржи» (которая состоит из 26 глав), напряжение нарастает, но финал известен с самого начала. «Глава 27» не оправдывает фанатика, но и не превращает в карикатурного злодея — это скорее попытка заглянуть в сознание человека, зацикленного на одной идее. Картина вызвала споры о том, стоит ли уделять внимание таким личностям. Но фильм служит мрачным напоминанием о том, насколько быстро стирается грань между любовью и ненавистью.
2. «The Beatles: Вечер трудного дня» (1964)
Псевдодокументальная лента, показывающая один безумный день из жизни The Beatles. Музыканты направляются в Лондон на выступление, но в пути с ними случаются всевозможные истории. В какой-то момент «The Beatles: Вечер трудного дня» перестает быть скучной хроникой и превращается в калейдоскоп абсурдных скетчей. Главные роли сыграли сами битлы.
Через четыре дня после премьеры фильма вышел одноименный альбом «Битлз» A Hard Day's Night. Комедию положений с британским юмором номинировали на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
3. «На помощь!» (1965)
На этот раз за битлами гоняются не фанаты, а тайная секта и безумный ученый. Все хотят заполучить кольцо, которое случайно оказалось на пальце Ринго Старра. Четверка, наоборот, пытается избавиться от украшения, которое будто приросло к барабанщику. Даже средство, которое должно было уменьшить палец Ринго, не помогло, зато в лилипута случайно превратился Пола Маккартни.
В перерывах между погонями герои мюзикла «На помощь!» исполняют новые хиты и шутят. Все выглядит так, будто режиссер Ричард Лестер получил карт-бланш на безумный эксперимент, а The Beatles с радостью в нем поучаствовали. Фильм не просто пародирует бондиану, а превращает комедию в красочный хаос.
4. «The Beatles: Желтая подводная лодка» (1968)
Злобные Синие Вреднючки захватили сказочную страну Пепперленд, погружая ее в тишину и серость. Спасти положение могут только «Битлз». Четверка отправляется в путешествие на знаменитой желтой подводной лодке. Они сталкиваются с чудаковатыми персонажами и, конечно же, спасают Пепперленд.
Музыкантов в мультфильме «The Beatles: Желтая подводная лодка» озвучили профессиональные актеры. Джордж, Ринго, Джон и Пол подключились только в финале. Проект с его психоделической анимацией и яркой палитрой стал культовым и вдохновил режиссеров на десятилетия вперед.
5. «The Beatles: Get Back» (2021)
Лента Питера Джексона основана на ранее не опубликованных материалах — 55 часов видеозаписей и 140 часов аудио. Она переносит зрителей в студию, где рождалась музыка, вошедшая в альбом Let It Be. Режиссер поставил себе задачу — пересмотреть устоявшийся взгляд на период в истории группы, который традиционно считается временем конфликтов.
Восьмичасовой «The Beatles: Get Back» выходит за рамки привычного сюжета о распаде коллектива. Здесь, конечно же, тоже есть место усталости и разногласиям. Но также ощущаются и радость совместного творчества, и азарт от того, что рождается нечто великое. Культовый концерт на крыше превращается в кульминацию.
В создании картины принимали участие Пол Маккартни и Ринго Старр, а также вдовы Джона Леннона и Джорджа Харрисона — Йоко Оно и Оливия Харрисон.
6. «Двое из нас» (2000)
Сюжет картины переносит нас в 1976 год. Шесть лет прошло после распада The Beatles, и весь мир гадает, возможно ли воссоединение четверки. В центре сюжета «Двое из нас» Джон (Джаред Харрис) и Пол (Эйдан Куинн), они сидят нью-йоркских апартаментах Леннона, а в это время по телевизору идет Saturday Night Live.
Ведущий шоу обращается к битлам и в шутку предлагает им собраться вновь — за гонорар в три тысячи долларов. Леннон предлагает Маккартни поехать и выступить в прямом эфире. А Пол выбегает за гитарой…
Музыкальный байопик «Двое из нас» основан на реальной истории: Леннон и Маккартни действительно обсуждали свое неожиданное появление в эфире в тот вечер. По словам Эйдана Куинна, Пол посмотрел и оценил картину.
7. «Стать Джоном Ленноном» (2009)
Картина о том, каким был Леннон до того, как на него обрушилась мировая слава, переносит зрителя в 50-е годы, в Ливерпуль, где юный Джон только начинает искать себя. В центре сюжета — не столько музыка, сколько сложные семейные отношения музыканта. Его разрывает между двумя женщинами: строгой, но заботливой тетей Мими, которая его воспитала, и биологической матерью Джулией — яркой, свободной, но непостоянной. Этот внутренний конфликт, боль и поиск любви становятся ключевыми мотивами фильма «Стать Джоном Ленноном».
Главную роль в картине исполнил Аарон Тейлор-Джонсон, передавший не только бунтарский характер Леннона, но и его ранимость.
8. «Yesterday» (2019)
Музыкальная драма с элементами фантастики предлагает необычный взгляд на наследие The Beatles. Yesterday рассказывает о неудачливом музыканте Джеке Малике (Химеш Патель). После загадочного глобального сбоя Джек попадает в мир, где никто не помнит песен ливерпульской четверки. Осознав, что у него есть шанс прославиться благодаря чужим шедеврам, Малик начинает исполнять хиты битлов, стремительно превращаясь в мировую звезду.
Фильм Yesterday — это не байопик и не попытка пересказать историю группы, а скорее романтическая фантазия о силе музыки, ностальгии и выборе между успехом и искренностью. В картине есть забавные отсылки для фанатов, камео Эда Ширана и трогательный эпизод с альтернативной судьбой Джона Леннона. Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Ричард Кертис не пытались анализировать феномена The Beatles, а сняли легкий, мелодичный фильм в духе битлов.
9. «Пятый битл» (2024)
Брайан Эпстайн — человек, который подарил миру The Beatles. Эппи, как называли его близкие, создал знаковый образ группы, обивал пороги студий и терпел непростой нрав своих подопечных. Однако упоминаний о нем в кино немного, и режиссер фильма «Пятый битл» Джо Стивенсон решил исправить это, сделав Эпстайна главным героем.
Байопик начинается с того, как Брайан (Джейкоб Форчун-Ллойд), бывший продавец мебели, попадает на выступление неизвестной четверки. Он слышит звучание команды и понимает: этих ребят можно сделать популярнее Элвиса Пресли. Радостный и полный энтузиазма в начале пути, к финалу Эпстайн находится на грани нервного срыва. Дух мечтателя сломлен постоянными перелетами, диктатом индустрии и фанатским безумием.
Добавим, что группа распалась через пару лет после смерти Брайана, который, выходит, был единственным, кто мог держать хулиганов в ежовых рукавицах.