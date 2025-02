Лента Питера Джексона основана на ранее не опубликованных материалах — 55 часов видеозаписей и 140 часов аудио. Она переносит зрителей в студию, где рождалась музыка, вошедшая в альбом Let It Be. Режиссер поставил себе задачу — пересмотреть устоявшийся взгляд на период в истории группы, который традиционно считается временем конфликтов.