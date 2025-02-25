Картина о том, каким был Леннон до того, как на него обрушилась мировая слава, переносит зрителя в 50-е годы, в Ливерпуль, где юный Джон только начинает искать себя. В центре сюжета — не столько музыка, сколько сложные семейные отношения музыканта. Его разрывает между двумя женщинами: строгой, но заботливой тетей Мими, которая его воспитала, и биологической матерью Джулией — яркой, свободной, но непостоянной. Этот внутренний конфликт, боль и поиск любви становятся ключевыми мотивами фильма «Стать Джоном Ленноном».