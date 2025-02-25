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Рената Литвинова показала себя в необычном образе

Некоторые поклонники раскритиковали новый имидж актрисы

Рената Литвинова показала себя в новом необычном образе. Она предстала перед камерой с тонкими бровями-ниточками. 58-летняя актриса также была запечатлена в черном свитере. Она сделала легкий макияж и зачесала волосы назад.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

«Новое лицо от Фаризы Родригез. Потрясающая работа мастера по гриму. Фариза — она талант большой», — рассказала артистка.

Многие поклонники отметили, что Литвинова в любом образе хороша. Но некоторые раскритиковали ее тонкие брови.

«Рената, только вам к лицу ниточки», «Какие изгибы утонченные и очень вам к лицу», «Восхитительная», «Кто вы? Верните Ренату», «Соседка бабуля так брови “под циркуль” делала», «Зачем стерли интеллект?», «Брови — огонь!», «Нет… Надеюсь, это образ», «Косплей на Собчак? Рената, вернитесь к себе», «Нос другой, совсем на себя не похожа».

Ранее Рената Литвинова показала себя в необычном наряде для нового спектакля. Она надела многослойное платье, которое было создано из разных элементов одежды — рубашек, курток, пуховика и худи.