Рената Литвинова показала себя в необычном образе

«Рената, только вам к лицу ниточки», «Какие изгибы утонченные и очень вам к лицу», «Восхитительная», «Кто вы? Верните Ренату», «Соседка бабуля так брови “под циркуль” делала», «Зачем стерли интеллект?», «Брови — огонь!», «Нет… Надеюсь, это образ», «Косплей на Собчак? Рената, вернитесь к себе», «Нос другой, совсем на себя не похожа».