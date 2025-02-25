Жена Ричарда Гира поделилась семейными фото с отдыха на Мальдивах

Жена голливудского актера Ричарда Гира призналась, что они находятся на Мальдивах. Журналистка Алехандра Гир поделилась в соцсетях редкими семейными фото с отдыха, не скрывая лица детей.
«Какое удовольствие! Чувствую себя счастливой», — призналась она.
У пары двое общих детей: их сыну Александру шесть лет, а Джеймсу четыре года. Также у жены артиста есть мальчик от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет.
Алехандра Силва (в девичестве. — «Газета.Ru») на 34 года моложе актера. Она познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Артист приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой звезды «Красотки». По словам Гира, Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.
Для актера этот брак стал третьим. Первый раз он женился в 42 года на известной модели Синди Кроуфорд, однако детей у пары не было. А во втором браке с коллегой Кэри Лоуэлл у него родился первенец, мальчика назвали Гомер, тогда знаменитости было 50 лет.