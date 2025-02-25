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Селена Гомес раскрыла причину экстремального похудения

Актриса заявила, что ее вес нестабилен из-за лекарств
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Селена Гомес раскрыла причину своего экстремального похудения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Знаменитость продемонстрировала изменившуюся фигуру на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, которая прошла 23 февраля в Голливуде. Поклонники были шокированы преображением знаменитости, предположив, что она сбросила вес с помощью популярного препарата «Оземпик». Однако поп-исполнительница заявила, что ее вес нестабилен из-за лекарств, которые она принимает от системной волчанки и кишечного заболевания под названием SIBO.

«Мне от этого тошно. У меня SIBO в тонком кишечнике. Это вызывает обострение… У меня нет такого тела. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек», — написала Селена Гомес под видео в TikTok с обсуждением ее фигуры.

До этого звезда стала гостьей церемонии вручения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая состоялась в Лондоне. Актриса позировала перед фотографами в серебристом макси-платье с черным бархатным верхом и декольте. Наряд знаменитости был украшен стразами и пайетками.