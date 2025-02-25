Селена Гомес раскрыла причину экстремального похудения

«Мне от этого тошно. У меня SIBO в тонком кишечнике. Это вызывает обострение… У меня нет такого тела. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек», — написала Селена Гомес под видео в TikTok с обсуждением ее фигуры.