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Марк Эйдельштейн высказался о своем стиле

Российский актер заявил, что стиль — это инструмент для самовыражения
Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Марк Эйдельштейн высказался о своем стиле. Соответствующий комментарий приводит издание Vogue.

23-летний актер, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе», рассказал в беседе с журналистами об образах на красных дорожках.

«Я бы не сказал, что тяготею к одному стилю. Это инструмент, который я использую для самовыражения. Удивительно быть на одной волне с образом, который описывает то, что я чувствую и пытаюсь сказать миру», — признался он.

При этом звезда «Аноры» отметил, что иногда ему бывает сложно выразить свою индивидуальность на красных дорожках, но все же пытается выработать свой фирменный образ.

«Красные дорожки все еще в новинку для меня. Сейчас это большая часть моей работы, и я хочу, чтобы мои наряды соответствовали тому, кто я есть», — объяснил знаменитость.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн пришел на кинопремию в часах за $1,4 миллиона.