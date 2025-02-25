Марк Эйдельштейн пришел на кинопремию в часах за $1,4 миллиона

На прошлой неделе Марк Эйдельштейн стал лицом нового выпуска американского журнала Cosmopolitan. На обложке звезда «Аноры» предстал в белой кружевной майке с принтом и бусах с разноцветным жемчугом. Актеру сделали небрежную укладку и подвели глаза красным карандашом. На другом фото Марк Эйдельштейн стоял в белых трусах и расстегнутой объемной коричневой шубе. Артист держал во рту сигарету. Он также примерил брючный костюм, белую рубашку с зелеными цветами, розовые боксеры и белую шубу.