Марк Эйдельштейн пришел на кинопремию в часах за $1,4 миллиона

Российский актер Марк Эйдельштейн вышел на публику в часах стоимостью $1,4 миллиона. Об этом сообщило издание Complex в соцсети.
Звезда «Аноры» появился на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, которая прошла 23 февраля в Голливуде. Актер позировал на красной дорожке в черном брючном костюме, футболке и лаковых туфлях в тон. Он дополнил образ наручными часами Jacob & Co с бриллиантами и цаворитами. По информации журналистов, стоимость украшения составляет $1,4 миллиона.
На прошлой неделе Марк Эйдельштейн стал лицом нового выпуска американского журнала Cosmopolitan. На обложке звезда «Аноры» предстал в белой кружевной майке с принтом и бусах с разноцветным жемчугом. Актеру сделали небрежную укладку и подвели глаза красным карандашом. На другом фото Марк Эйдельштейн стоял в белых трусах и расстегнутой объемной коричневой шубе. Артист держал во рту сигарету. Он также примерил брючный костюм, белую рубашку с зелеными цветами, розовые боксеры и белую шубу.
Ранее Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках.