Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Эйдельштейн пришел на кинопремию в часах за $1,4 миллиона

Российский актер появился на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в дорогих часах

Российский актер Марк Эйдельштейн вышел на публику в часах стоимостью $1,4 миллиона. Об этом сообщило издание Complex в соцсети.

Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Аноры» появился на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, которая прошла 23 февраля в Голливуде. Актер позировал на красной дорожке в черном брючном костюме, футболке и лаковых туфлях в тон. Он дополнил образ наручными часами Jacob & Co с бриллиантами и цаворитами. По информации журналистов, стоимость украшения составляет $1,4 миллиона.

Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media.ru

На прошлой неделе Марк Эйдельштейн стал лицом нового выпуска американского журнала Cosmopolitan. На обложке звезда «Аноры» предстал в белой кружевной майке с принтом и бусах с разноцветным жемчугом. Актеру сделали небрежную укладку и подвели глаза красным карандашом. На другом фото Марк Эйдельштейн стоял в белых трусах и расстегнутой объемной коричневой шубе. Артист держал во рту сигарету. Он также примерил брючный костюм, белую рубашку с зелеными цветами, розовые боксеры и белую шубу.

Ранее Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках.