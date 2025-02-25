«Иначе бы не выжил»: Певцов признался, что пережил гибель сына благодаря вере

«Иначе я бы не выжил. Даже моя супруга (актриса Ольга Дроздова. — “Газета.Ru”), мое счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы меня вытащить из ситуации, которая произошла в нашей семье», — сказал артист.