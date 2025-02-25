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«Воздух» и «Мастер и Маргарита» вошли в число номинантов на премию «Ника»

За звание лучшего игрового фильма также будут бороться «Кончится лето», «Смотри на меня!» и «Снег в моем дворе»
Кадр из фильма «Кончится лето»
Кадр из фильма «Кончится лето»

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пять российских фильмов, среди которых «Воздух», «Кончится лето», «Мастер и Маргарита», претендуют на Национальную премию кинематографических искусств «Ника». Список номинантов за 2024 год опубликован на сайте премии.

Помимо «Воздуха» Алексея Германа-младшего и «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, за звание лучшего игрового фильма будут бороться картина Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето», фильм Владимира Грамматикова «Смотри на меня!», лента «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе.

Герман-младший, Бакур Бакурадзе и Владимир Грамматиков с этими картинами претендуют на премию в категории «Лучшая режиссерская работа».

Кадр из фильма «Воздух»
Кадр из фильма «Воздух»

В номинации «Лучшая мужская роль» лауреатами могут стать Юра Борисов («Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»). В аналогичной женской номинации представлены Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Анастасия Талызина («Воздух»), Александра Урсуляк («Смотри на меня!») и Алина ХоджевановаФилателия»).

Актеры Роман МадяновЛюбовь советского союза») и Евгения ДобровольскаяХуже всех») номинированы на награды в номинациях лучших ролей второго плана (посмертно).

«Ника» — российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.