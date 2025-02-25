«Воздух» и «Мастер и Маргарита» вошли в число номинантов на премию «Ника»

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пять российских фильмов, среди которых «Воздух», «Кончится лето», «Мастер и Маргарита», претендуют на Национальную премию кинематографических искусств «Ника». Список номинантов за 2024 год опубликован на сайте премии.
Помимо «Воздуха» Алексея Германа-младшего и «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, за звание лучшего игрового фильма будут бороться картина Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето», фильм Владимира Грамматикова «Смотри на меня!», лента «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе.
Герман-младший, Бакур Бакурадзе и Владимир Грамматиков с этими картинами претендуют на премию в категории «Лучшая режиссерская работа».
В номинации «Лучшая мужская роль» лауреатами могут стать Юра Борисов («Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»). В аналогичной женской номинации представлены Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Анастасия Талызина («Воздух»), Александра Урсуляк («Смотри на меня!») и Алина Ходжеванова («Филателия»).
Актеры Роман Мадянов («Любовь советского союза») и Евгения Добровольская («Хуже всех») номинированы на награды в номинациях лучших ролей второго плана (посмертно).
«Ника» — российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.