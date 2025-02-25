Светлана Ходченкова снялась в топе и туфлях-стрипах у пилона

Актриса Светлана Ходченкова снялась во время занятий на пилоне. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.
42-летняя Ходченкова позировала в черном топе с длинными рукавами, легинсах и туфлях-стрипах в тон. Актриса также собрала волосы в пучок перед тренировкой. Знаменитость сидела на полу рядом с пилоном.
В январе артистка улетела на отдых в тропики. Несмотря на то, что звезда находилась в отпуске, она выкладывала в личный блог фото. На одном из снимков Светлана Ходченкова предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой, украшенной пайетками. Актриса добавила к образу прозрачные босоножки на каблуках. Артистка позировала с собранными в пучок волосами в отеле.
Ранее Ходченкова отметила 42-летие на пляже в алом платье с разрезом до бедра.