Светлана Ходченкова снялась в топе и туфлях-стрипах у пилона

В январе артистка улетела на отдых в тропики. Несмотря на то, что звезда находилась в отпуске, она выкладывала в личный блог фото. На одном из снимков Светлана Ходченкова предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой, украшенной пайетками. Актриса добавила к образу прозрачные босоножки на каблуках. Артистка позировала с собранными в пучок волосами в отеле.