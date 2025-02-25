Сын Шварценеггера рассказал о влиянии отца на его кинокарьеру

«Я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что я получил эту роль только из-за отца. Но они не видели, как я на протяжении 10 лет занимался актерским мастерством… Как я часами работал над своими персонажами и прошел сотни неудачных прослушиваний», — заявил 31-летний сын звезды «Терминатора».