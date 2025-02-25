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Сын Шварценеггера рассказал о влиянии отца на его кинокарьеру

Патрик Шварценеггер пожаловался, что к нему в киноиндустрии относятся предвзято из-за отца
Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер и Патрик ШварценеггерИсточник: Legion-Media.ru

Актер Патрик Шварценеггер уверил в интервью The Sunday Times, что знаменитый отец не имеет отношения к тому, что он получил главную роль в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

«Я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что я получил эту роль только из-за отца. Но они не видели, как я на протяжении 10 лет занимался актерским мастерством… Как я часами работал над своими персонажами и прошел сотни неудачных прослушиваний», — заявил 31-летний сын звезды «Терминатора».

По словам Шварценеггера-младшего, иногда ему приходится тяжело в карьере, поскольку к нему относятся предвзято из-за отца.

«Конечно, это расстраивает. И в этот момент ты думаешь: “Лучше бы у меня не было моей фамилии”», — поделился артист.

При этом знаменитость назвал профессиональные трудности «незначительным моментом» в жизни.

«Я никогда и ни с кем не поменялся бы своей жизнью. Мне очень повезло, что у меня такая жизнь и такая семья», — подытожил артист.

У актера Арнольда Шварценеггера четверо детей, рожденных в браке с Марией Шрайвер: две дочери — Кэтрин и Кристина, а также два сына — Патрик и Кристофер. Также у известного артиста есть внебрачный сын Джозеф Баен.

Ранее дочь Шварценеггера показала троих детей от звезды «Стражей Галактики».