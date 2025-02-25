Евгений Водолазкин назвал Эмира Кустурицу великим режиссером

«Что касается ситуации с фильмом Кустурицы, то здесь я чувствовал определенную сложность вот какого рода: Кустурица — великий режиссер, и, в общем, изначально я не хотел путаться у него под ногами. Время от времени мы встречались и беседовали. Сначала о возможности экранизации Гоголя, потом о создании фильма по “Лавру”», — сказал он.