Фильм «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина выйдет осенью 2025 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экранизация романа писателя Евгения Водолазкина «Авиатор», над которой он работает с режиссером Егором Кончаловским, выйдет осенью 2025 года. Об этом писатель сообщил в интервью ТАСС.
«Фильм выйдет в прокат осенью 2025 года. Я его уже видел и он мне очень понравился. Там еще не был поставлен звук надлежащим образом, но в целом монтаж уже был сделан, а монтаж, как известно, в каком-то смысле важнее, чем съемки», — сказал он.
Водолазкин добавил, что во время монтажа можно сделать совершенно другой фильм. По его мнению, именно это отличает кино от литературы и театра, в которых больше цельности.
«Кино же иногда напоминает лего, в котором разные эпизоды меняют свое местоположение», — считает писатель.
Собеседник агентства также отметил, что экранизация — это совершенно новое произведение. «Это как гусеница и бабочка: одно происходит из другого, но выглядит совершенно иначе», — сказал он. Водолазкин также заметил, что у кино и литературы разные законы — литература может себе позволить долгие описания и остановку внимания на портрете или пейзаже, а кино — это искусство действия, которое должно иметь определенный темп.
Писатель также подчеркнул, что несмотря на то, что кино — это перевод с литературного языка на кинематографический, с Кончаловским им удалось работать в команде, преодолевая творческие расхождения. Он также отметил работу продюсера картины Сергея Катышева.
«На пути у “Авиатора” было немало сложностей, и только его непоколебимая вера в проект позволила довести дело до конца. На своем капитанском мостике он стоял с терпением и убежденностью человека, который, проложив курс, уже от него не отступает», — заключил писатель.
Роман «Авиатор» издан в 2016 году, за него писатель получил премию «Большая книга». Водолазкин — прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров «Лавр» и «Чагин». Его произведения переведены на 36 иностранных языков.