Фильм «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина выйдет осенью 2025 года

«Фильм выйдет в прокат осенью 2025 года. Я его уже видел и он мне очень понравился. Там еще не был поставлен звук надлежащим образом, но в целом монтаж уже был сделан, а монтаж, как известно, в каком-то смысле важнее, чем съемки», — сказал он.