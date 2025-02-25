Любимова анонсировала появление новых фильмов о событиях в зоне СВО

«Спасибо нашим военным корреспондентам. Делая современные репортажи, они ничем не отличаются от своих славных предшественников с “Лейкой” и блокнотом, которые трудились в Великую Отечественную войну, а позже работали в Чечне, в Афганистане, на Ближнем Востоке», — отметила Любимова, добавив, что много художников также с первых месяцев отправились в зону СВО, «чтобы запечатлеть страшную натуру».