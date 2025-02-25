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Любимова анонсировала появление новых фильмов о событиях в зоне СВО

Министр культуры РФ отметила, что сценарии стали более глубокими и продуманными
Ольга Любимова
Ольга Любимова

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила появление новых сценариев о событиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

«Мы видим по конкурсам в Фонде кино, в Министерстве культуры и по заявкам в Президентский фонд культурных инициатив, что сценарии о событиях в зоне СВО появились, став более глубокими и продуманными», — приводит издание слова Любимовой.

Министр также добавила, что на российских экранах уже можно увидеть первые фильмы и сериалы о спецоперации. В пример она привела фильм «Позывной “Пассажир”», снятый по книге писателя Александра Проханова о событиях последнего десятилетия в Донбассе.

«Спасибо нашим военным корреспондентам. Делая современные репортажи, они ничем не отличаются от своих славных предшественников с “Лейкой” и блокнотом, которые трудились в Великую Отечественную войну, а позже работали в Чечне, в Афганистане, на Ближнем Востоке», — отметила Любимова, добавив, что много художников также с первых месяцев отправились в зону СВО, «чтобы запечатлеть страшную натуру».

Кроме того, она указала на то, что в России появилось много музеев, в которых собраны артефакты из зоны боевых действий.

«В первые же недели СВО была собрана невероятная команда музейных сотрудников. Они вместе с военными собирают тысячи артефактов и делают потрясающие выставки в разных музеях страны. Знаете, Исторический музей на Красной площади в Москве — шеф маленького краеведческого музея в ЛНР», — цитирует издание Любимову.