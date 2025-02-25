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Российская актриса перепутала Хабенского с телефонным мошенником

Актриса Елена Шанина не отвечала на звонки Константина Хабенского, думая, что звонят мошенники
Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Елена Шанина сообщила, что перепутала художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова Константина Хабенского с телефонным мошенником. Ее слова передает KP.RU.

Артистка рассказала, что долгое время не отвечала на звонки худрука МХТ, который хотел пригласить ее в запасной состав спектакля «9 ряд. 10, 11 место».

«Я думала, что это телефонный мошенник. Оказалось, что это Константин Хабенский с таким удивительным предложением», — объяснила Шанина.

Ранее сообщалось, что российская актриса Елена Цорн лишилась квартиры в центре Москвы, попавшись на уловки мошенников. В течение двух недель аферисты убеждали 82-летнюю артистку переписать свою квартиру и предложили оформить договор временной ренты.