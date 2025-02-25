Поклонников испугал внешний вид Арианы Гранде: «Кто-то должен вмешаться»

«С Арианой Гранде все в порядке? Она такая худая и говорит так медленно», «Кто-то должен вмешаться в дела Арианы, потому что с ней что-то не так. Она слишком худая и выглядит так, будто имитирует улыбку», «Женщины должны любить свое тело и не сидеть на диетах. Я надеюсь, что однажды женщины со здоровым весом будут считаться красивыми», — пишут пользователи сети.