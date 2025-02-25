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Поклонников испугал внешний вид Арианы Гранде: «Кто-то должен вмешаться»

Актриса показала исхудавшую фигуру на премии SAG

Актриса и певица Ариана Гранде показала исхудавшую фигуру на премии Гильдии киноактеров (SAG Awards 2025) в Лос-Анджелесе 23 февраля. Об этом пишет Daily Mail.

Ариана Гранде
Ариана ГрандеИсточник: Legion-Media.ru

Поклонников испугал внешний вид 31-летней звезды мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада», номинированной за работу в этом фильме в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Гранде выбрала для этого выхода в свет платье с цветочным принтом без бретелек, подчеркнувшее ее хрупкую талию и тонкие руки.

В социальной сети X фанаты, рассмотрев образ, стали делиться своими переживаниями за звезду.

«С Арианой Гранде все в порядке? Она такая худая и говорит так медленно», «Кто-то должен вмешаться в дела Арианы, потому что с ней что-то не так. Она слишком худая и выглядит так, будто имитирует улыбку», «Женщины должны любить свое тело и не сидеть на диетах. Я надеюсь, что однажды женщины со здоровым весом будут считаться красивыми», — пишут пользователи сети.

С начала 2025 года Ариана Гранде уже неоднократно становилась предметом обсуждения фанатов из-за своей фигуры.