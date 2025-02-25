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Счета актера Артура Смольянинова заблокированы в России

Mash: на артиста открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс. рублей
Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: PersonaStars

Актеру Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заблокировали банковские счета в России. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, причиной стало то, что артист не предоставил налоговую декларацию.

Mash также утверждает, что на Смольянинова открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс. рублей. По версии канала, с артиста пытаются взыскать деньги по штрафу из-за дела о дискредитации ВС РФ на сумму 30 тыс. рублей, 101 тыс. рублей за просрочки по кредитам и штрафам за нарушение ПДД.

После начала специальной военной операции (СВО) актер уехал из России. По данным СМИ, он проживает в Латвии.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал актера за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

В конце января сообщалось, что российским следователям отказала в правовой помощи страна, в которой находится артист.

Ранее сообщалось, что Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве во Франции.