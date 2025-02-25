Счета актера Артура Смольянинова заблокированы в России

Mash также утверждает, что на Смольянинова открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс. рублей. По версии канала, с артиста пытаются взыскать деньги по штрафу из-за дела о дискредитации ВС РФ на сумму 30 тыс. рублей, 101 тыс. рублей за просрочки по кредитам и штрафам за нарушение ПДД.