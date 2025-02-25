Звезда «Шерлока» рассказал об экстренной госпитализации с церемонии

«С Арианой Гранде все в порядке? Она такая худая и говорит так медленно»; «Кто-то должен вмешаться в дела Арианы, потому что с ней что-то не так. Она слишком худая и выглядит так, будто имитирует улыбку», — написали интернет-пользователи.