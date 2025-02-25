Успех был настолько ошеломительным, что Оксана всерьез задумалась об актерской карьере и даже бросила школу, хотя позже все же получила аттестат. А через пару лет красавица познакомилась с Сергеем Шнуровым, с которым у нее потом был бурный роман. С тех пор блондинка два раза побывала замужем, сейчас, по слухам, она встречается с Данилой Козловским.