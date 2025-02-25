Золотистые, платиновые, медовые и пшеничные локоны не раз становились частью запоминающихся экранных образов. Кто-то из актрис может похвастаться натуральным оттенком, а кто-то нашел свой цвет благодаря стилистам. Расскажем о блондинках отечественного кинематографа.
1. Светлана Ходченкова
Дебют одной из самых красивых актрис отечественного кино состоялся в 2003 году картине «Благословите женщину». Сейчас в фильмографии Светланы Ходченковой более 100 ролей, а их диапазон достаточно широк — от жестокой графини Элизабет Батори в триллере «Кровавая леди Батори» до преданной подруги главного героя в мелодраме «Конец прекрасной эпохи».
Несмотря на разные амплуа, длинные светлые волосы остаются неизменной чертой артистки. Белокурую Авдотью Голицыну Светлана, например, сыграла в исторической драме «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым. А в сказке «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Ходченковой пришлось спрятать волосы под высокой мрачной митрой — актриса перевоплотилась в мрачную ведьму Бастинду.
2. Юлия Пересильд
Первая актриса, побывавшая в космосе, с детства мечтала о карьере в кино. Поступить в вуз Юлии Пересильд удалось со второго раза, зато в студенческие годы ей стали предлагать роли в театре, а в 2006 году, почти одновременно с выпуском из ГИТИСа, актриса дебютировала в кино.
Популярность к Пересильд пришла после выхода драмы «Край», в которой она воплотила образ красавицы Софии. С тех пор хрупкая блондинка снялась в более 80 проектах, среди которых «Битва за Севастополь», «Невеста», «Подсадной» и «Вызов». Значимым в карьере кинозвезды стал биографический сериал «Людмила Гурченко», причем ради образа легендарной артистки ей пришлось примерить рыже-каштановые кудри. Рыжие локоны носит и героиня Юлии в фэнтези «Финист. Первый богатырь»: в приквеле франшизы актриса сыграла Бабу Ягу.
3. Анна Хилькевич
Уроженка Санкт-Петербурга с детства демонстрировала актерские способности, развлекая родных умением плакать «по заказу». Известность Анна Хилькевич получила после роли высокомерной Вики Поляковой в сериале «Барвиха». Следующим знаковым проектом стал «Универ. Новая общага», где она сыграла возлюбленную Кузи Машу Белову, а в дальнейшем — супругу Вали и маму двоих детей.
Вне экрана Анна счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым, с которым воспитывает дочерей Арианну, Анну-Марию и Оливию. Последняя появилась на свет в 2024 году.
4. Оксана Акиньшина
Поклонники считают, что с тех пор, как Оксана Акиньшина появилась на экране (в 13 лет), она почти не изменилась. При этом идти в актрисы блондинка не планировала. Модельное агентство, где она собиралась делать карьеру, настояло на том, чтобы Оксана прошла кастинг на роль в фильм Сергея Бодрова-мл. «Сестры».
Успех был настолько ошеломительным, что Оксана всерьез задумалась об актерской карьере и даже бросила школу, хотя позже все же получила аттестат. А через пару лет красавица познакомилась с Сергеем Шнуровым, с которым у нее потом был бурный роман. С тех пор блондинка два раза побывала замужем, сейчас, по слухам, она встречается с Данилой Козловским.
Оксана Акиньшина остается верна образу: она любит светлые волосы предпочитает одну и ту же длину. Исключением стала короткая стрижка для драмы «Лиля навсегда». На счету Оксаны работы в таких проектах, как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Стиляги», «Контейнер», «Беспринципные», а также участие в голливудском боевике «Превосходство Борна».
5. Янина Студилина
Выпускница финансового факультета свою актерскую карьеру начала с эпизода в ситкоме «Кто в доме хозяин?». Популярность пришла после роли надменной Зеленовой в молодежном сериале «Ранетки». Тогда у Янины Студилиной еще не было профильного образования, но во время работы над проектом она поступила и окончила Щукинское училище. Позже блондинка сыграла в экранизации романа Михаила Булгакова «Белая гвардия» и военной драме Федора Бондарчука «Сталинград».
В картине «Турецкий транзит» Студилина изобразила сразу двух героинь. Роль смекалистой блондинки Янина примерила в приключенческом сериале «Остров». В 2022 году актриса решила попробовать себя на театральной сцене и дебютировала в Театре на Малой Ордынке. По слухам, звезда встречается с сыном Евгения Герасимова Владимиром.
6. Алена Михайлова
Яркая девушка начала актерскую карьеру с мини-сериала «Надломленные души», а уже в следующем проекте — драме «Люби их всех» — сыграла главную героиню. Лента вошла в конкурсную программу «Кинотавра» и привлекла к Алене Михайловой внимание критиков и зрителей. Однако по-настоящему об актрисе заговорили после яркого появления в многосерийной драме «Чики», где ее талант раскрылся в полной мере.
В сериале «Амура» Алене досталась сложная задача — сыграть сразу двух сестер-близнецов. Аня — боец MMA и летит в Японию, чтобы выручить Надю, которая оказывается втянутой в преступные интриги. В фильмографии Михайловой такие популярные проекты, как «В клетке», «За час до рассвета», «Клиника счастья» и другие.
7. Мария Порошина
Первым шагом в актерской карьере Марии Порошиной стали съемки в проекте «АБВГД Ltd». Ради роли в психологическом триллере «Поклонник» актриса-брюнетка решилась на преображение, сменив темные волосы на светлые. С тех пор Порошина у зрителей ассоциируется с романтичными и очень женственными героинями.
Известность пришла к Порошиной после культовой «Бригады», а успех — после мелодрамы с Ярославом Бойко «Всегда говори "всегда"». В послужном списке белокурой красавицы — «Ночной Дозор», «Талисман любви», «Елки», «Родители» и другие.
Вне съемочной площадки Мария Порошина — мама пятерых детей. Недавно бывший супруг артистки Гоша Куценко намекнул, что в 2024 году она тайно вышла замуж. Мария слухи не комментирует.
8. Олеся Судзиловская
Уроженка Зеленограда начала творческий путь в 14 лет, сразу дебютировав в главной роли в фильме «Посредник». Популярность к Олесе Судзиловской пришла после драмы «Мусорщик», где она сыграла вместе с Алексеем Гуськовым. Сегодня в фильмографии актрисы более 50 работ, среди которых «Мама не горюй», «Ландыш серебристый» и «Хоккейные папы».
В 2015 году Олесе выпала честь воплотить на экране образ самой культовой блондинки советского кино Любови Орловой в фильме «Орлова и Александров».
9. Кристина Асмус
Одна из самых известных блондинок отечественного кино дебютировала в комедийном хите «Интерны», где исполнила роль идеалистки Вари Черноус. Решение стать актрисой Кристина Асмус приняла еще в детстве, вдохновившись аргентинской мыльной оперой «Дикий ангел» с Наталией Орейро. Причем встреча с кумиром произошла в 2024 году на съемках комедии «Письмо Деду Морозу».
Среди проектов с участием Кристины — «А зори здесь тихие...», «Текст», «Сансара», «Райцентр», «Склиф» и многие другие. Актриса продолжает входит на сцену театра имени Ермоловой. О личной жизни блондинки известно, что она встречается с продюсером Ильей Бурецом. В прошлом Асмус состояла в браке с Гариком Харламовым, от которого у нее дочь.
10. Татьяна и Ольга Арнтгольц
Сестры-блондинки с выразительным взглядом и очаровательной улыбкой покорили публику еще в юности, сыграв в культовом подростковом сериале «Простые истины». Позже Татьяна и Ольга Арнтгольц появились в фильмах «Зачем тебе алиби?», «Глянец» и «Лапушки».
Несмотря на внешнее сходство, актрисы отличаются и характерами, и судьбой. Недавно прошли слухи, что Татьяна Арнтгольц и ее супруг Марк Богатырев расстались после почти пяти лет брака. Супруги перестали делиться семейными фото в соцсетях и выходить вместе в свет. Однако артисты пока отказываются от комментариев. Ольга Арнтгольц до сих пор в браке с Дмитрием Петрунем, с которым познакомилась на съемках сериала «Офицерские жены».
11. Мария Шукшина
Дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной впервые появилась на экране в полтора года, сыграв в фильме отца «Странные люди». Успех пришел к Марии Шукшиной после картины Петра Тодоровского «Какая чудная игра». Актриса 15 лет вела программу «Жди меня» и по контракту не могла менять прическу, поэтому зрители привыкли видеть ее в одном и том же образе. Однако сама Мария не против трансформаций ради ролей, но избегает частых экспериментов, чтобы не испортить волосы.
12. Дарья Сагалова
Света Букина из сериала «Счастливы вместе» запомнилась зрителям платиновой шевелюрой, ярким макияжем и экстремально короткими нарядами. Однако в жизни Дарья Сагалова предпочитает естественный образ, практически не красится и носит короткую стрижку, хотя остается верна блонду. После завершения ситкома актриса продолжила карьеру, появляясь лишь в небольших ролях.
Помимо актерства, Дарья стала руководителем собственной школы танцев, а в личной жизни счастлива в браке с бизнесменом Константином Масленниковым, от которого родила троих дочерей. В 2023 году Сагалова вернулась к своей роли в продолжении «Счастливы вместе», которое получило название «Букины», но от участия во втором сезоне Дарья отказалась. Причиной стало то, что образ жизни Светки противоречит тем ценностям, которых придерживается Дарья.
13. Екатерина Вилкова
Обаятельная блондинка одинаково убедительно воплощает как положительных героинь, так и харизматичных злодеек. Каждый год на экраны выходит несколько фильмов с ее участием, и зрители неизменно принимают их с теплотой. Екатерину Вилкову часто сравнивают с зарубежными коллегами. Многие отмечают сходство с Амандой Сайфред и Умой Турман.
Вилкова не боится экспериментов: ради роли Миледи в «Трех мушкетерах» она примерила дерзкий рыжий образ. Екатерина также сыграла в проектах «Дорогой родственник», «Последний богатырь», «Отель Элеон», «Стиляги» и других. Актриса счастлива в браке с коллегой по цеху Ильей Любимовым. Пара воспитывают дочь Павлу и сына Петра.
14. Полина Максимова
Звезда «Деффчонок» сочетает драматический талант с эффектной внешностью. После успеха сериала за Полиной Максимовой закрепилось амплуа легкомысленной красавицы, но она не стала бороться с этим образом, терпеливо дожидаясь звездной роли. Поклонники полюбили актрису благодаря проекту «257 причин, чтобы жить», ради которого она не побоялась распрощаться со своими волосами. С короткой стрижкой Полина сыграла в драме Кирилла Плетнева «Без меня». Кроме этой ленты, звезду можно увидеть в таких фильмах, как «Семь ужинов», «Бег», «Лихие» и «Чебурашка».
15. Зоя Бербер
В фильмографии нежной красавицы около 40 проектов, но известность Зое Бербер принесла роль Леры в культовом сериале «Реальные пацаны». Ради участия в ситкоме блондинке пришлось оставить учебу в университете, но этот риск оказался оправданным. В 2019 году Зоя снялась в фильме «Девушки бывают разные». Затем последовали «Триггер», «Новогодний шеф», «Семейный переполох», «7 дней, 7 ночей» и другие фильмы и сериалы.
Бербер замужем за актером Максимом Белбородовым: в феврале 2024 года артисты сыграли свадьбу, а летом у них в родился сын Максим.