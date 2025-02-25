Алексей Балабанов — один из самых ярких и противоречивых режиссеров российского кино. Его имя чаще всего ассоциируется с такими культовыми лентами, как «Брат», «Брат 2» или «Груз 200». Эти фильмы стали не только символами эпохи, но и предметом горячих дискуссий. Однако в фильмографии Балабанова есть картины, которые остались в тени его главных хитов, но заслуживают не меньшего внимания. Вспомним недооцененные работы режиссера, которые раскрывают его многогранный талант и уникальный взгляд на мир.