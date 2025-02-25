Напомним, недавно Бикович появился на премьере комедии «Василий» с Петровым в главной роли. Петров в свою очередь посетил презентацию фильма «Красный шелк» с Биковичем. Кроме того, в конце января Петров отмечал день рождения. На вечеринке по этому случаю присутствовал и Юра Борисов. Он пожелал своему коллеге и другу всегда быть здоровым.