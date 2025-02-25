Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Петров высказался о конкуренции с Борисовым, Биковичем и Янковским

Актер признался, что между ними есть «негласное внутреннее соперничество»
Александр Петров
Александр Петров

Александр Петров в одном из недавних интервью рассказал, как относится к успеху своих коллег. 36-летний актер признался, что всегда радуется победам Юры Борисова, Ивана Янковского и Милоша Биковича. Однако уточнил, что между ними есть негласное соперничество.

«Я всегда искренне радуюсь за коллег по цеху — за Ваню Янковского, за Юру Борисова, за Милоша Биковича. Так получилось, что между всеми нами будто бы существует негласное внутреннее соперничество. Но на деле мы абсолютно искренне поддерживаем друг друга и доказываем делом», — цитирует артиста «Кинопоиск».

Аглая Тарасова, Милош Бикович и Александр Петров
Аглая Тарасова, Милош Бикович и Александр ПетровИсточник: Алексей Молчановский

Он добавил, что они поздравляют друг друга с выходом новых проектов. По словам Петрова, это делается не для галочки на премьерах, а в отдельных телефонных разговорах.

«Для нас всех это важно и ценно. Это хорошее такое актерское братство. Такая поддержка каждому из нас показывает возможность развития. Смотришь на успех одного и получаешь мотивацию сделать тоже что-то крутое, классное и интересное зрителю», — объяснил исполнитель главной роли в фильме «Сто лет тому вперед».

Напомним, недавно Бикович появился на премьере комедии «Василий» с Петровым в главной роли. Петров в свою очередь посетил презентацию фильма «Красный шелк» с Биковичем. Кроме того, в конце января Петров отмечал день рождения. На вечеринке по этому случаю присутствовал и Юра Борисов. Он пожелал своему коллеге и другу всегда быть здоровым.

Юрий Борисов и Александр Петров
Юрий Борисов и Александр Петров

Ранее Александр Петров признался, что завидует успеху Юры Борисова. 