Александр Петров в одном из недавних интервью рассказал, как относится к успеху своих коллег. 36-летний актер признался, что всегда радуется победам Юры Борисова, Ивана Янковского и Милоша Биковича. Однако уточнил, что между ними есть негласное соперничество.
«Я всегда искренне радуюсь за коллег по цеху — за Ваню Янковского, за Юру Борисова, за Милоша Биковича. Так получилось, что между всеми нами будто бы существует негласное внутреннее соперничество. Но на деле мы абсолютно искренне поддерживаем друг друга и доказываем делом», — цитирует артиста «Кинопоиск».
Он добавил, что они поздравляют друг друга с выходом новых проектов. По словам Петрова, это делается не для галочки на премьерах, а в отдельных телефонных разговорах.
«Для нас всех это важно и ценно. Это хорошее такое актерское братство. Такая поддержка каждому из нас показывает возможность развития. Смотришь на успех одного и получаешь мотивацию сделать тоже что-то крутое, классное и интересное зрителю», — объяснил исполнитель главной роли в фильме «Сто лет тому вперед».
Напомним, недавно Бикович появился на премьере комедии «Василий» с Петровым в главной роли. Петров в свою очередь посетил презентацию фильма «Красный шелк» с Биковичем. Кроме того, в конце января Петров отмечал день рождения. На вечеринке по этому случаю присутствовал и Юра Борисов. Он пожелал своему коллеге и другу всегда быть здоровым.
Ранее Александр Петров признался, что завидует успеху Юры Борисова.