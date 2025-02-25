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Екатерина Шпица в ярко-красном платье с декольте вышла в свет

Актриса посетила премьеру сериала

Екатерина Шпица посетила презентацию документального сериала «Вино и люди». 39-летняя актриса на мероприятии появилась в роковом образе. Она надела ярко-красное платье в пол с глубоким декольте, бантами на бретелях и объемной драпировкой в области бедер.

Екатерина Шпица, фото: соцсети
Екатерина Шпица, фото: соцсети

Звезда завила волосы в локоны и сделала нежный макияж. Она призналась, что ей очень понравился выбранный наряд. Шпица также вспомнила, как в сентябре снималась в документальном сериале о винодельнях в Крыму.

«Мы хотели не только познакомить зрителей с самыми яркими героями виноделия нашего времени — я с удовольствием откликнулась на вызов дерзнуть и создать собственное вино под чутким руководством одного из лучших виноделов страны. Кто он и что у нас получилось — узнаете из сериала», — рассказала актриса.

Она добавила, что за это время познакомились с прекрасными людьми и многое узнала о виноделии.

«Виноделие — это и искусство, и ремесло, это выверенный технологический процесс с толикой магии, не прощающий ошибок и требующий открытого сердца и любви! Как много прекрасных людей я узнала! Как много увидела красоты: в природе, в мыслях, в чувствах и делах!» — рассказала Шпица.

Зрителям сериал «Вино и люди» станет доступен с 25 февраля на платформе VK Видео.