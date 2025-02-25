Екатерина Шпица в ярко-красном платье с декольте вышла в свет

«Мы хотели не только познакомить зрителей с самыми яркими героями виноделия нашего времени — я с удовольствием откликнулась на вызов дерзнуть и создать собственное вино под чутким руководством одного из лучших виноделов страны. Кто он и что у нас получилось — узнаете из сериала», — рассказала актриса.