Нет, не могу. Но с Данзасом я этим заразился! На самой первой репетиции Феликс попросил меня выйти и сказать речь моего героя, который представляет Пушкина публике впервые. А я вообще ее не знал, пару раз читал сценарий и все. И тут у меня, как у маленького мальчика, руки затряслись, забил адреналин. Мне сложно выступать в таких импульсивных моментах. Я вообще сторонник того, что импровизация должна быть отрепетированной. Но я вышел и как-то это сделал. Эта энергия действия меня заразила как раз через призму персонажа. И в жизни мне это передалось, чему я очень рад, поскольку это во многом теперь разгружает мою расчетливую натуру.