Мама Тимоти Шаламе поддержала его на кинопремии SAG Awards

Тимоти Шаламе посетил 31-ю ежегодную церемонию вручения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Она накануне прошла в Лос-Анджелесе.
29-летний актер пришел на мероприятие в компании своей матери Николь Фландер, бывшей бродвейской танцовщицы. В этот вечер рядом с Шаламе не было его возлюбленной Кайли Дженнер. Блогер не смогла приехать на кинопремию из-за смерти близкого друга.
Актер вышел на красную дорожку в ярком образе. Он надел черные кожаные брюки и пиджак, а также салатовую рубашку и лакированные ботинки. Образ Шаламе дополнили черные солнцезащитные очки.
Его мама предпочла черное мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. Она также надела босоножки на танкетке.
В этот вечер Шаламе забрал награду в номинации «Лучшая мужская роль». Кинематографисты оценили его перевоплощение в Боба Дилана в картине «Боб Дилан: Никому не известный». Мама актера радостно аплодировала, когда объявили его имя. А он, получая награду, произнес вдохновляющую речь.
В фильме Тимоти Шаламе сыграл музыканта Боба Дилана в молодости. В картине показано начало карьеры музыканта, его переход от фолка к року и выступление на Ньюпортском фестивале фолк-музыки в 1965 году.
Ранее фотографы перепутали Тимоти Шаламе с Марком Эйдельштейном на кинопремии.