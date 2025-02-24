Мама Тимоти Шаламе поддержала его на кинопремии SAG Awards

29-летний актер пришел на мероприятие в компании своей матери Николь Фландер, бывшей бродвейской танцовщицы. В этот вечер рядом с Шаламе не было его возлюбленной Кайли Дженнер. Блогер не смогла приехать на кинопремию из-за смерти близкого друга.