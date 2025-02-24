Дженнифер Лопез показала архивные кадры своих детей в день их 17-летия

Дженнифер Лопез в личном блоге поделились роликом, в котором собрала архивные кадры со своими детьми — сыном Максом и дочерью Эммой. Актриса показала, как ее наследники менялись с годами. Трогательную публикацию она разместила в честь дня рождения детей — 22 февраля двойняшкам исполнилось 17 лет.
«Семнадцать. Я бесконечно люблю вас», — лаконично подписала видео звезда фильма «Госпожа горничная».
Лопез показала одно из первых фото, которое было сделано после рождения детей. Также она поделилась моментами, как проводит время с наследниками и как они поддерживают ее перед выходом на сцену.
Кроме того, 55-летняя актриса запечатлела, как сын и дочь отметили 17-летие. Звездная мама подарила им большой праздничный торт и сделала памятные фото, обнимая и целуя сына и дочь.
Напомним, Дженнифер Лопез родила двойняшек в 2008 году в браке с певцом Марком Энтони. С ним она начала встречаться в начале нулевых после расставания с Беном Аффлеком.
В июне 2004 звезды сыграли свадьбу. В 2011-ом они объявили о расставании, а официальный развод произошел спустя три года.