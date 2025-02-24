Павел Прилучный показал, как проводит время на отдыхе с сыном от Агаты Муцениеце

Однако сын так и не вернулся к знаменитой маме — полгода он живет с отцом и его новой семьей. Недавно звезда фильма «Тур с Иванушками» рассказала, что перед Новым годом встретилась с Тимофеем в магазине. Она намекнула, что встреча была не очень приятной.