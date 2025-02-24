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Павел Прилучный показал, как проводит время на отдыхе с сыном от Агаты Муцениеце

Актер показал идиллию между ним и старшим наследником
Павел Прилучный с сыном Тимофеем
Павел Прилучный с сыном Тимофеем

Павел Прилучный вместе с женой, актрисой Зепюр Прилучной-Брутян, и сыновьями — 12-летним Тимофеем и годовалым Микаэлем — отправился в Сочи. Актер с семьей снял домик в горах.

В личном блоге он поделился видео, на котором был запечатлен со старшим сыном, рожденным в браке с Агатой Муцениеце. Звезда сериала «Жизнь по вызову» сидел с Тимофеем в креслах возле камина и напротив панорамных окон. Они обнялись и что-то увлеченно обсуждали.

Прилучный признался, что на отдыхе находится в комфорте и в состоянии спокойствия. Поклонники отметили, что актер — хороший отец и человек, который заслужил любящую семью. Но некоторые обвинили его в том, что он лишает сына общения с матерью.

Напомним, в прошлом году Павел Прилучный подал в суд ответный иск своей бывшей жене, желая добиться того, чтобы их дети — сын Тимофей и дочь Мия — проживали с ним. Суд постановил, что наследники звезд останутся с Муцениеце.

Однако сын так и не вернулся к знаменитой маме — полгода он живет с отцом и его новой семьей. Недавно звезда фильма «Тур с Иванушками» рассказала, что перед Новым годом встретилась с Тимофеем в магазине. Она намекнула, что встреча была не очень приятной.

Ранее Павел Прилучный трогательно поздравил жену с 29-летием.