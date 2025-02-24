Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве во Франции

Актер Жерар Депардье стал фигурантом расследования во Франции о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает французское издание Agence France-Presse.
Правоохранители собираются внимательно изучить финансовую деятельность Депардье.
«Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года», — говорится в сообщении.
Также причиной расследования стали значительные долги артиста по налоговым обязательствам.