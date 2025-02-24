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Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве во Франции

Правоохранители подозревают артиста в налоговом мошенничестве и отмывании денег
Жерар Депардье
Жерар ДепардьеИсточник: Legion-Media.ru

Актер Жерар Депардье стал фигурантом расследования во Франции о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает французское издание Agence France-Presse.

Правоохранители собираются внимательно изучить финансовую деятельность Депардье.

«Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года», — говорится в сообщении.

Также причиной расследования стали значительные долги артиста по налоговым обязательствам.