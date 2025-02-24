Михаил Галустян назвал неожиданностью введенные против него санкции ЕС

Юморист и актер Михаил Галустян назвал неожиданностью рестрикции, которые ввел против него Европейский союз (ЕС) в рамках расширения перечня антироссийских санкций.
«Для меня это стало полной неожиданностью», — заявил артист в беседе с «Газетой.Ru» 24 февраля.
По его словам, европейским политикам «уже совсем нечем крыть», если в настоящее время санкциям подвергаются деятели культуры, актеры, комики и сатирики, «несущие радость и улыбки».
Галустян добавил, что у ЕС не получится «закрыть» Россию, и призвал одобрившие рестрикции страны заботиться о своих гражданах.
Евросоюз расширил список антироссийских санкций 24 февраля. Помимо Галустяна, перечень пополнили телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, олимпийский чемпион Никита Нагорный, гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и другие.