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Михаил Галустян назвал неожиданностью введенные против него санкции ЕС

Актер считает, что у ЕС не получится «закрыть» Россию
Михаил Галустян
Михаил Галустян

Юморист и актер Михаил Галустян назвал неожиданностью рестрикции, которые ввел против него Европейский союз (ЕС) в рамках расширения перечня антироссийских санкций.

«Для меня это стало полной неожиданностью», — заявил артист в беседе с «Газетой.Ru» 24 февраля.

По его словам, европейским политикам «уже совсем нечем крыть», если в настоящее время санкциям подвергаются деятели культуры, актеры, комики и сатирики, «несущие радость и улыбки».

Галустян добавил, что у ЕС не получится «закрыть» Россию, и призвал одобрившие рестрикции страны заботиться о своих гражданах.

Евросоюз расширил список антироссийских санкций 24 февраля. Помимо Галустяна, перечень пополнили телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, олимпийский чемпион Никита Нагорный, гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и другие.