В Ассоциации кинотеатров оценили перспективу возвращения голливудских фильмов

Что касается посещаемости кинотеатров, то для роста этого показателя крайне важны крупные иностранные проекты. Так, в 2019 году в кино ходили 220 млн человек, в прошлом году — 127 млн человек. Как минимум, не добирается 40−45% посещаемости, и без зарубежных громких фильмов, которые генерируют миллиард-два по сборам, вернуться к прошлым показателям не удастся, заключил эксперт.