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В Ассоциации кинотеатров оценили перспективу возвращения голливудских фильмов

Глава АВК Воронков: в ближайшие месяцы Голливуд в российские кинотеатры не придет
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Legion-Media.ru

Переговоры с крупными голливудскими мейджорами не возобновятся в ближайшие два-три месяца, считает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. При этом посещаемость кинотеатров без крупных иностранных проектов к уровню 2019 года не вернется, отметил он в беседе с НСН.

Сообщения о возобновлении кинопоказов голливудских картин эксперт назвал слухами. Он напомнил, что многие иностранные компании и не уходили, продолжая работу с 2022 года. Так, выходило много фильмов категории «Б», но речь идет о фестивальных проектах небольших студий, а не крупных мейджорах.

«Никто ничего не знает пока что, но в этом вопросе есть два аспекта: насколько быстро будут готовы иностранные компании возвращаться в РФ и насколько быстро Россия их пустит обратно», — отметил Воронков.

Что касается посещаемости кинотеатров, то для роста этого показателя крайне важны крупные иностранные проекты. Так, в 2019 году в кино ходили 220 млн человек, в прошлом году — 127 млн человек. Как минимум, не добирается 40−45% посещаемости, и без зарубежных громких фильмов, которые генерируют миллиард-два по сборам, вернуться к прошлым показателям не удастся, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что более 40 американских фильмов выйдут в российский прокат в 2025 году.