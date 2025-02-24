Оцените шансы Юры Борисова на «Оскаре 2025»: опрос

Напряжение вокруг номинации российского актера Юры Борисова на премию «Оскар 2025» растет — в преддверии церемонии награждения, которая состоится в ночь со 2 по 3 марта (по Москве), предлагаем вам поделиться своим прогнозом. Напомним, Борисов будет бороться за золотую статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера.