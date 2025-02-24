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Оцените шансы Юры Борисова на «Оскаре 2025»: опрос

Верите ли вы в победу российского актера на самой престижной кинопремии мира? Поделитесь своим мнением

Напряжение вокруг номинации российского актера Юры Борисова на премию «Оскар 2025» растет — в преддверии церемонии награждения, которая состоится в ночь со 2 по 3 марта (по Москве), предлагаем вам поделиться своим прогнозом. Напомним, Борисов будет бороться за золотую статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера.