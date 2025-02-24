Индиец отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу

Мужчина обратился с иском против кинотеатра и сайта по продаже билетов BookMyShow еще в декабре 2023 года. Он был возмущен, что начало фильма было запланировано на 16:05, но показ начался только в 16:30. По словам Абхишека, из-за 25-минутной рекламы он опоздал на работу.