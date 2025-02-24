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Селена Гомес в элегантном платье с декольте и разрезом появилась на кинопремии

Актриса показала фигуру в вечернем платье после похудения

Селена Гомес накануне посетила 31-ю церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Для светского мероприятия 32-летняя актриса выбрала элегантный наряд.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Она надела темно-синее платье в пол от Celine с разрезом до бедра, V-образным декольте и вырезом на спине, который обнажил ее татуировки. На лопатке у звезды есть надпись на арабском языке, которая переводится как «люби себя в первую очередь». Также на шее у исполнительницы изображена нежно-розовая роза.

Образ звезды картины «Эмилия Перес» дополнили босоножки на шпильках с открытыми мысками и ремешками от Jimmy Choo и украшения Messika. Актриса аккуратно уложила волосы и сделала вечерний макияж с ярко-красными губами.

Поклонники обратили внимание на то, что Гомес сильно похудела, а этот наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Некоторые заподозрили, что она начала употреблять знаменитый препарат «Оземпик», которым многие звезды пользуются, чтобы быстро избавиться от лишних килограммов.

Ранее Селена Гомес блистала в платье со стразами и с глубоким декольте на британской кинопремии BAFTA.