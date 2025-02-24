Селена Гомес в элегантном платье с декольте и разрезом появилась на кинопремии

Она надела темно-синее платье в пол от Celine с разрезом до бедра, V-образным декольте и вырезом на спине, который обнажил ее татуировки. На лопатке у звезды есть надпись на арабском языке, которая переводится как «люби себя в первую очередь». Также на шее у исполнительницы изображена нежно-розовая роза.