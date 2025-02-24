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Западные критики предрекают победу «Аноры» на «Оскаре»

Британский кинокритик Стив Роуз рассказал, что «Анору» отличает от большинства конкурентов
Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»Источник: Legion-Media.ru

Британский кинокритик Стив Роуз заявил, что фильм «Анора» должен получить «Оскар» в категории «Лучший фильм». Соответствующее мнение он высказал в статье, опубликованной на The Guardian.

По словам Роуза, «Анору» отличает от большинства конкурентов, номинированных на грядущую премию в данной категории, то, что ее действие происходит в реальности.

«Более того, “Анора” посещает места, куда редко заглядывает мейнстримное кино: грязные улицы, стрип-клубы, ночные кафе, Брайтон-Бич в Бруклине, где живут русская и армянская общины», — подчеркивает он.

Кинокритик называет «Анору» восхитительным фильмом, который полон душевности, страсти, энергии и обычной жизни.

«Это фильм, которым не просто можно восхищаться, а который можно любить. А [главная героиня] Эни — персонаж нашего времени. И когда будущие историки спросят, что произошло в 2024 году, мы сможем ответить: “Она произошла”», — подводит итог Роуз.

Церемония вручения премии «Оскар 2025» пройдет 3 марта 2025 года.