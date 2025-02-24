Западные критики предрекают победу «Аноры» на «Оскаре»

«Это фильм, которым не просто можно восхищаться, а который можно любить. А [главная героиня] Эни — персонаж нашего времени. И когда будущие историки спросят, что произошло в 2024 году, мы сможем ответить: “Она произошла”», — подводит итог Роуз.