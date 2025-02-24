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Звезда «Сегуна» ответила на слухи об участии в фильме про The Beatles

Актриса Анна Саваи прокомментировала сообщения СМИ о том, что она сыграет роль Йоко Оно в грядущем проекте
Анна Саваи
Анна СаваиИсточник: Legion-Media.ru

Исполнительница главной роли в сериале «Сегун» Анна Саваи разволновалась, получая престижную награду Гильдии киноактеров США (SAG) в категории «Лучшая женская роль в телесериале». Несмотря на то, что индустрия уже пророчит ей звездное будущее и участие в крупных проектах, актриса сохраняет удивительную скромность и взвешенный подход к своей карьере.

В последнее время в медиапространстве активно циркулировали слухи о возможном участии Саваи в масштабном проекте Сэма Мендеса о The Beatles. Появилась информация, что Анна якобы сыграет роль Йоко Оно, супруги Джона Леннона. Однако в беседе с журналистами издания Deadline актриса опровергла эти предположения.

Сейчас знаменитость находится в процессе самоопределения и тщательно изучает поступающие сценарии. Актриса активно участвует в различных прослушиваниях, стремясь найти проекты, которые действительно раскроют ее.

Ранее Звезда «Сегуна» Анна Саваи получила премию «Эмми» как лучшая актриса года.