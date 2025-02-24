Звезда «Сегуна» ответила на слухи об участии в фильме про The Beatles

Исполнительница главной роли в сериале «Сегун» Анна Саваи разволновалась, получая престижную награду Гильдии киноактеров США (SAG) в категории «Лучшая женская роль в телесериале». Несмотря на то, что индустрия уже пророчит ей звездное будущее и участие в крупных проектах, актриса сохраняет удивительную скромность и взвешенный подход к своей карьере.