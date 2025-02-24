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«Я хочу быть одним из великих»: Шаламе рассказал о грандиозных планах в кино

Актер Тимоти Шаламе произнес вдохновляющую речь во время получения награды SAG
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

До недавнего времени Тимоти Шаламе открыто делился своими переживаниями о несбывшихся надеждах на получение престижных кинематографических наград. Однако ситуация изменилась: в минувшее воскресенье актер был удостоен премии Гильдии киноактеров США (SAG) за выдающееся исполнение главной мужской роли в фильме «Боб Дилан: Никому не известный». И это стало значительным шагом на пути к его профессиональным целям.

Шаламе воспользовался моментом, чтобы поделиться своими устремлениями. В своей речи актер выразил желание войти в список величайших представителей искусства. По информации издания Deadline, он с восхищением упомянул своих кумиров, среди которых такие легендарные личности, как Дэниэл Дэй-Льюис, Марлон Брандо, Виола Дэвис, а также спортивные иконы Майкл Джордан и Майкл Фелпс.

«Я хочу быть одним из великих. Меня вдохновляют великие люди. Меня вдохновляют великие люди, присутствующие здесь сегодня вечером», — заявил Тимоти Шаламе.