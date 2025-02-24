66-летняя звезда «Гарри Поттера» вышла на подиум на Неделе моды

66-летняя звезда, которая известна ролью Петунии Дурсль в серии фильмов о Гарри Поттере, стала моделью на показе бренда Simone Rocha. Она предстала на размещенных кадрах в черном макси-платье, оформленном серебристыми цепями, на одной из которых висел замок с ключом.