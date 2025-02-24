Наталия Антонова сделала зарядку обнаженной, впечатлив фанатов

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова снялась обнаженной во время утренней зарядки. Актриса позировала сидя в кровати и поделилась кадрами в соцсетях.
«Кто может соединить руки в замочек за спиной, тот молодец. Утренняя зарядка. Много энергии, и нет отекам. Я делаю все упражнения медленно», — отметила знаменитость.
Подписчики артистки активно прокомментировали ее пост: «Просто нет слов. Невозможно поверить, что вам 50», «Какое подтянутое тело», «Вы мой мотиватор», «Спина 20-летней девушки», «Ну хороша», «Идеально выглядите», «Какая у вас красивая спина. Осанка шикарная», «Невероятная фигура и физическая подготовка», «Я восхищаюсь вами», «Спасибо за мотивацию».
Актриса недавно раскрыла в личном блоге правила питания, которые соблюдает больше 15 лет ради фигуры и поддержания молодости кожи. Антонова говорила, что ест практически все, даже любимые десерты, но употребляет «сладкое» до 15:00. Однако звезда давно отказалась от майонеза, белого хлеба, фастфуда, продуктов быстрого приготовления и перестала пить кофе.
Артистка — многодетная мать. Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент звезда не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Врач-гинеколог Николай Семенов убедил жену взять себя в руки. Актриса отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».