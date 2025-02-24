Умерла актриса из «Бэтмена» и «Династии» Линн Мари Стюарт

Американская актриса театра и кино Линн Мари Стюарт скончалась в возрасте 78 лет, пишет Deadline со ссылкой на менеджера актрисы Бетта Смита.
«Она была измотана, поэтому пошла к врачу. Выяснилось, что у неё опухоль между печенью и желчным пузырем. Это был шок», — рассказал он.
Сообщается, что актрисы не стало 21 февраля.
Отметим, актриса дебютировала на экране в 1971 году. Ее фильмография насчитывает более 150 пунктов, в ней десятки культовых проектов, в том числе «Американские граффити», «Чертова служба в госпитале МЭШ», «Династия», «Бегущий человек» с актером Арнольдом Шварценеггером, озвучка анимационного «Бэтмена» 1990-х годов и другие работы. Последней ее работой стали почти 20 эпизодов ситкома «В Филадельфии всегда солнечно».