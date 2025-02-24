Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Бортич показала фигуру в купальнике и лосинах в стиле 90-х

Актриса выложила фото в образе в стиле 90-х в соцсети

Актриса Александра Бортич продемонстрировала фигуру в образе в стиле 90-х. Звезда «Холопа» опубликовала фотографии в соцсети.

Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

30-летняя Бортич предстала перед камерой в розовом слитном купальнике, который надела поверх фиолетовых лосин. Актриса дополнила образ повязкой на голову и голубым поясом с массивной пряжкой. Знаменитость также надела парик со светлыми длинными локонами. Артистке сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ. Звезда позировала сидя на набережной.

В январе актриса выложила фото, сделанные во время отдыха с сыном в тропиках. На одном из кадров артистка стояла в красном слитном купальнике с открытой спиной. Она держала на руках своего сына Александра, одетого в светлые шорты. Знаменитость отказалась от макияжа и собрала волосы в небрежный пучок.

Александра Бортич родила сына от бизнесмена Евгения Савельева в 2020 году. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни Александра в соцсетях. В мае 2023 года Бортич заявила, что рассталась с отцом ребенка.