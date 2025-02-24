Деми Мур посетила 31-ю церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Мероприятие накануне состоялось в Лос-Анджелесе.
62-летняя Мур появилась на красной дорожке в длинном черном платье Bottega Veneta с кожаным верхом, заниженной талией и открытой зоной декольте. Актриса распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж. Ее образ дополнили украшения от Tiffany and Co.
Мур получила награду в категории «Лучшая женская роль» за участие в фильме «Субстанция». До этого она была удостоена «Золотого глобуса». Актриса признавалась, что впервые за 45 лет кинокарьеры получила такую важную премию. Мур также взяла награду от кинокритиков на премии Critics' Choice Awards за роль в этом проекте.
«Я просто хочу сказать, что это признание не только для меня, но и для того, о чем этот фильм, для того, что он пытается передать, — это почти как эликсир. Это целебный бальзам для той проблемы, которую поднимает фильм», — говорила звезда на премии Critics' Choice.
Ранее Деми Мур посетила британскую кинопремию BAFTA. Она появилась на красной дорожке в сверкающем платье с открытой спиной.