Меган Маркл получила приглашение повторить свою роль в «Форс-мажорах»

«Мы думали о том, будет ли Меган или кто-то из других актеров играть самих себя. И честно… У меня мозг взрывается при мысли об этом! Это слишком сильно потрясло бы мир. Очевидно, что, если Меган захочет вернуться при любых обстоятельствах, она может вернуться», — поделился 58-летний Корш.