Меган Маркл получила приглашение повторить свою роль в «Форс-мажорах»

Меган Маркл пригласили сняться в спин-оффе сериала «Форс-мажоры» под названием «Форс-мажоры: Лос-Анджелес».
Создатель шоу Аарон Корш с восторгом отозвался о возможности того, что герцогиня Сассекская может появиться в эпизодической роли, когда говорил с журналистом People на премьере «Форс-мажоров» в Калифорнии в четверг вечером.
«Мы думали о том, будет ли Меган или кто-то из других актеров играть самих себя. И честно… У меня мозг взрывается при мысли об этом! Это слишком сильно потрясло бы мир. Очевидно, что, если Меган захочет вернуться при любых обстоятельствах, она может вернуться», — поделился 58-летний Корш.
Аарон заверил, что двери для Маркл всегда открыты, но при этом признал, что камбэк маловероятен.
Как и оригинальный новый сериал, «Форс-мажоры» — это юридическая драма, но с другим актерским составом.
Меган Маркл появилась в роли помощницы юриста Рэйчел Зейн в первом сезоне шоу. Она снялась в 108 эпизодах, прежде чем уйти в конце седьмого сезона, когда стало известно о ее романе с принцем Гарри.