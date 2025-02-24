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Меган Маркл получила приглашение повторить свою роль в «Форс-мажорах»

Герцогиня Сассекская может появиться в эпизодической роли в сериале «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»
Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»
Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

Меган Маркл пригласили сняться в спин-оффе сериала «Форс-мажоры» под названием «Форс-мажоры: Лос-Анджелес».

Создатель шоу Аарон Корш с восторгом отозвался о возможности того, что герцогиня Сассекская может появиться в эпизодической роли, когда говорил с журналистом People на премьере «Форс-мажоров» в Калифорнии в четверг вечером.

«Мы думали о том, будет ли Меган или кто-то из других актеров играть самих себя. И честно… У меня мозг взрывается при мысли об этом! Это слишком сильно потрясло бы мир. Очевидно, что, если Меган захочет вернуться при любых обстоятельствах, она может вернуться», — поделился 58-летний Корш.

Аарон заверил, что двери для Маркл всегда открыты, но при этом признал, что камбэк маловероятен.

Как и оригинальный новый сериал, «Форс-мажоры» — это юридическая драма, но с другим актерским составом.

Меган Маркл появилась в роли помощницы юриста Рэйчел Зейн в первом сезоне шоу. Она снялась в 108 эпизодах, прежде чем уйти в конце седьмого сезона, когда стало известно о ее романе с принцем Гарри.