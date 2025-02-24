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Дженнифер Лопез поделилась переживаниями после развода с Беном Аффлеком

Актриса выступила в Абу-Даби и поделилась со зрителями концерта своими чувствами
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Недавно Дженнифер Лопез провела концерт в Абу-Даби, который стал для нее возможностью выразить свои эмоции и переживания, которые накопились за последние годы. В свете недавнего развода с Беном Аффлеком она открыто поделилась своими чувствами и размышлениями о любви.

Певица затронула тему отношений с мужчинами, с которыми ей приходилось сталкиваться в жизни.

«Они дают тебе свою любовь, цветы, конфеты, бриллианты, все свое время. И все так радужно и солнечно. Но потом что-то происходит. Я не знаю, что это. Но они перестают заботиться о тебе и поддерживать. Они могут начать лгать тебе. Знаете, они как будто становятся жадными, в один момент они разворачиваются на 180 градусов и превращаются в другого человека. Я натыкалась на парочку таких. В такие моменты ты должна учиться любить себя. Ты должна знать, когда пора уйти», — эмоционально высказалась Дженнифер.

Лопез посоветовала своим поклонникам уметь распознать момент, когда нужно выйти из токсичных отношений.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек начал ходить на свидания после развода с певицей.