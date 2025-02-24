Дженнифер Лопез поделилась переживаниями после развода с Беном Аффлеком

«Они дают тебе свою любовь, цветы, конфеты, бриллианты, все свое время. И все так радужно и солнечно. Но потом что-то происходит. Я не знаю, что это. Но они перестают заботиться о тебе и поддерживать. Они могут начать лгать тебе. Знаете, они как будто становятся жадными, в один момент они разворачиваются на 180 градусов и превращаются в другого человека. Я натыкалась на парочку таких. В такие моменты ты должна учиться любить себя. Ты должна знать, когда пора уйти», — эмоционально высказалась Дженнифер.