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Екатерина Волкова объяснила, почему больше не сможет показать своих внуков

Актриса призналась, что ей запретили показывать внуков в соцсети
Звезда «Скорой помощи» объяснила, почему больше не сможет показать своих внуков: "Простите"
Звезда «Скорой помощи» объяснила, почему больше не сможет показать своих внуков: "Простите"Источник: www_gazeta_ru

Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова объяснила подписчикам в соцсетях, почему больше не сможет показать своих внуков. Актриса поделилась кадрами, которые уже публиковала в личном блоге.

«Мне запретили использование фото моих внуков, поэтому простите. А эти кадры уже размножились. Обидно, но…» — призналась артистка.

Знаменитость стала бабушкой в 2022 году. Волкова присутствовала на первых родах дочери Валерии. Актриса признавалась в соцсетях, что это был непростой опыт. Она «ревела от переполняющей нежности», когда впервые увидела мальчика, перерезала пуповину и взяла Тимофея на руки. В 2024 году у дочери звезды родился второй сын, имя которого она не раскрывает.

Дочь артистки рассказывала, что мать сама предложила присутствовать на родах в качестве моральной поддержки. На тот момент женщина рассталась с отцом ребенка, и Волкова решила не оставлять Валерию одну. По словам знаменитости, им не только повезло с роддомом, но также позитивно отразился тот факт, что она — звезда сериала «Скорая помощь», медработники сразу узнали актрису и помогли быстрее освоиться.

У Волковой также есть двое детей от писателя Эдуарда Лимонова: 18-летний сын Богдан и 16-летняя дочь Александра.

Ранее актриса Анна Цуканова-Котт с детьми поддержала бывшего мужа на премьере его фильма.