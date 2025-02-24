Екатерина Волкова объяснила, почему больше не сможет показать своих внуков

Знаменитость стала бабушкой в 2022 году. Волкова присутствовала на первых родах дочери Валерии. Актриса признавалась в соцсетях, что это был непростой опыт. Она «ревела от переполняющей нежности», когда впервые увидела мальчика, перерезала пуповину и взяла Тимофея на руки. В 2024 году у дочери звезды родился второй сын, имя которого она не раскрывает.