Адвокат Ефремова ответил на слухи о сорванном УДО артиста из-за телефона

20 февраля Telegram-канал SHOT заявил, что актер подал ходатайство об УДО в «секретном формате». По их данным, артист якобы давил на состояние здоровья и говорил об исправной ежедневной работе. Как утверждает издание, артист заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Михаил помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».