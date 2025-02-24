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Адвокат Ефремова ответил на слухи о сорванном УДО артиста из-за телефона

Адвокат Ефремова Падалко опроверг, что артист сорвал себе условно-досрочное освобождение
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: PersonaStars

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг в беседе с телеканалом «Звезда», что артист сорвал себе условно-досрочное освобождение (УДО).

Падалко назвал фейком, что в личных вещах знаменитости был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

24 февраля Telegram-канал SHOT сообщал, что в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Во время обыска у Ефремова якобы обнаружили смартфон. Как утверждало издание, этим артист сорвал себе УДО.

20 февраля Telegram-канал SHOT заявил, что актер подал ходатайство об УДО в «секретном формате». По их данным, артист якобы давил на состояние здоровья и говорил об исправной ежедневной работе. Как утверждает издание, артист заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Михаил помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Накануне Падалко опроверг, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в «секретном формате».

Ранее адвокат Ефремова заявил, что режиссеры не приезжали к актеру в колонию.