Деми Мур получила награду Гильдии киноактеров США за роль в фильме «Субстанция»

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. Американская актриса Деми Мур была удостоена награды Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Субстанция» (The Substance, 2024). Трансляцию 31-й церемонии вручения премии в воскресенье вечером из Лос-Анджелеса вел стриминговый сервис Netflix.
Конкуренцию Мур составили Памела Андерсон, сыгравшая в фильме «Шоугерл» (The Last Showgirl, 2024), Синтия Эриво, исполнившая главную роль в картине «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I, 2024), Карла Гаскон, снявшаяся в фильме «Эмилия Перес» (Emilia Perez, 2024), и Майки Мэдисон, создавшая образ молодой стриптизерши Эни из Бруклина в драме «Анора» (Anora, 2024).
Ранее Мур присудили «Золотой глобус» за роль в «Субстанции», она также претендовала на награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и получила номинацию на «Оскар». Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта.
Премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Зои Салдана за игру в фильме «Эмилия Перес». На премию в этой номинации также претендовали Моника Барбаро, сыгравшая в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Даниэль Дедуайлер («Урок фортепиано», The Piano Lesson, 2024) и Джейми Ли Кертис («Шоугерл»).
Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.