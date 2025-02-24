Тимоти Шаламе получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Актер Тимоти Шаламе получил награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации «Лучшая мужская роль». Трансляцию 31-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса вел стриминговый сервис Netflix.
Шаламе присудили престижный приз за работу в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024).
В категории были также представлены Эдриан Броуди («Бруталист», The Brutalist, 2024), Дэниэл Крэйг («Квир», Queer, 2024), Колман Доминго («Синг-Синг», Sing Sing, 2023) и Рэйф Файнс («Конклав», Conclave, 2024).
В прошлом году премию за лучшую главную мужскую роль Гильдия киноактеров США присудила ирландскому актеру Киллиану Мерфи, сыгравшему в биографической драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023). Впоследствии он получил за эту роль «Оскар».
Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.