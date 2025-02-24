Тимоти Шаламе получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.