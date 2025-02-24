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Более 40 американских фильмов выйдут в российский прокат в 2025 году

«Известия»: в российском прокате запланирован выход 42 американских кинокартин
Кадр из фильма «Балерина»
Кадр из фильма «Балерина»

В России в текущем году выйдут в прокат минимум 42 американских фильма. Об этом пишут «Известия».

В число основных новинок вошли «Балерина» из вселенной «Джон Уик», триллер Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом, хоррор «Обезьяна» Осгуда Перкинса по рассказу Стивена Кинга, «Шоугерл» с Памелой Андерсон, «Под огнем» Алекса Гарленда, вторая часть «Горизонтов» Кевина Костнера, а также семейное фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо, Эмили Уотсон и Финном Вулфхардом в главных ролях.

Кадр из фильма «Особо опасный пассажир»
Кадр из фильма «Особо опасный пассажир»

Собеседники издания из сферы киноиндустрии отметили, что новый этап отношений России и США может создать условия для возвращения голливудских мейджоров, но этот процесс будет непростым. По мнению аналитиков, следует учитывать ситуацию с выдачей прокатных удостоверений под определенные даты. Они уверены, что «хлебные» даты в праздничные выходные будут уходить потенциальным кассовым российским блокбастерам, а западным картинам — по остаточному принципу.

Незадолго до этого сообщалось, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. Картине о жизни русского поэта от лицейских дней до последней дуэли удалось заработать за выходные 250,8 млн рублей.