Более 40 американских фильмов выйдут в российский прокат в 2025 году

Собеседники издания из сферы киноиндустрии отметили, что новый этап отношений России и США может создать условия для возвращения голливудских мейджоров, но этот процесс будет непростым. По мнению аналитиков, следует учитывать ситуацию с выдачей прокатных удостоверений под определенные даты. Они уверены, что «хлебные» даты в праздничные выходные будут уходить потенциальным кассовым российским блокбастерам, а западным картинам — по остаточному принципу.