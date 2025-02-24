В Британии собака из «Дэдпула и Росомахи» получила собачий «Оскар»

В прошлом году пес Месси, сыгравший в фильме «Анатомия падения», посетил 96-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» и покорил зрителей. Когда актера Роберта Дауни — младшего объявили победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы пса сложились в аплодисментах. Хлопающую собаку заметили и фотографы, и видеооператоры шоу. Некоторые рассмотрели, что лапы животного кто-то держит так, чтобы создавалось впечатление, что пес аплодирует.