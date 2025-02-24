Фильм «Конклав» получил главную награду Гильдии киноактеров США

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Драма «Конклав» режиссера Эдварда Бергера получила награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) за лучший актерский состав в художественном фильме. Трансляцию 31-й церемонии вручения премии в воскресенье вечером из Лос-Анджелеса вел стриминговый сервис Netflix.
На победу в этой категории также претендовали фильмы «Анора» (Anora, 2024) Шона Бэйкера, «Эмилия Перес» (Emilia P rez, 2024) Жака Одиара, «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024) Джеймса Мэнголда и «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I, 2024) Джона Чу.
В 2024 году свою самую престижную награду Гильдия киноактеров США присудила биографической драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023). Впоследствии на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» эта картина была признана лучшим фильмом года, а Нолан получил премию в категории «Лучший режиссер».
Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, представляющим интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.