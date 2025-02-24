«Пророк. История Александра Пушкина» лидирует в кинопрокате вторую неделю подряд

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли занимает первую строчку в кинопрокате вторую неделю подряд, собрав 250,8 млн рублей за период 20 — 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.